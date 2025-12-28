الكرملين: بوتين وترامب يرفضان مقترح أوروبا وأوكرانيا لوقف مؤقت لإطلاق النار

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لا يؤيدان المساعي الأوروبية والأوكرانية لإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار قبل التوصل إلى تسوية شاملة، معتبرين أن مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع بدل إنهائه.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، إن الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا استمر ساعة وربع الساعة، بناء على طلب من ترامب، وذلك قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تتفقان على أن فكرة وقف إطلاق النار المؤقت، التي تطرحها كييف وبعض العواصم الأوروبية تحت ذرائع مختلفة، من بينها التحضير لاستفتاء، تنطوي على مخاطر تجدد القتال ولا تساهم في التوصل إلى حل حقيقي، بل قد تطيل أمد النزاع.

وأضاف أن القيادة الأوكرانية مطالَبة باتخاذ "قرار جريء" يتماشى مع النقاشات الروسية الأمريكية بشأن إقليم دونباس، معتبرا أن الظروف الحالية على جبهات القتال تجعل من المنطقي أن تحسم كييف موقفها من هذا الملف كخطوة أساسية نحو إنهاء الأعمال القتالية.



