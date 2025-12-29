معاريف تزعم: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال استعداد لمواجهة إيران واليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي، قوله إن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو في مواجهة اليمن وإيران، على حد وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن "العلاقات المفتوحة مع أرض الصومال تتيح المزيد من الخيارات العملياتية للقوات الجوية. وبلا شك، فإن هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة لذراع إسرائيل الطويلة"، على حد وصف المصدر.

وأفادت الصحيفة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قاد لسنوات عديدة منظومة العلاقات مع أرض الصومال، مضيفة أن رئيس الموساد ديدي برنيا، "أصبح في السنوات الأخيرة من المقربين إلى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبدالله"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ونقلت عن المصدر الإسرائيلي: "لقد بنى ديدي برنيا علاقة شخصية متينة مع تشاد. فهناك علاقة ثقة مهنية وشخصية بينهما، ما أتاح إقامة روابط عسكرية وسياسية وثيقة للغاية بين البلدين".

وأضاف المسئول للصحيفة "أعد رئيس الموساد ديدي برنيا في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. تمتلك أرض الصومال أصولا استراتيجية، مثل ميناء بحري ومطار يضم أطول مدرج في أفريقيا".