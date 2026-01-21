القادسية يبدأ إجراءات رفع اسم كهربا من قائمة الفريق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح وجود محمود عبد المنعم كهربا، لاعب القادسية الكويتي، مع فريقه معلقا بعدما أوضحت قنوات الكاس أن البحريني مهدي حميدان وصل إلى الكويت تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله رسميا إلى صفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

على أن يتم رفع اسم كهربا من قائمة الفريق خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلن مدربه التونسي نبيل معلول قبل أيام أنه سيرحل عن الفريق.

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.