قال حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، إنه يثمّن الدور الثابت والداعم الذي تقوم به مصر في مساندة القضية الصومالية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى بـ«أرض الصومال» يأتي في إطار تنفيذ خطة إسرائيلية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تُعرف بـ«خطة إسرائيل الكبرى»، وتهدف إلى إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما في الصومال.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة.

وأوضح أن تل أبيب ترى أن التوقيت الحالي والظروف الدولية القائمة تشكل فرصة مناسبة لتنفيذ هذه الخطة.

وسبق أن أكدت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية التى تمس سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، إدانتها بأشد العبارات لاعتراف اسرائيل الأحادى بما يسمى «أرض الصومال» باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ويقوّض أسس السلم والأمن الدوليين، ويُسهم فى زعزعة الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.

كما جددت مصر رفضها التام للاعتراف بأى كيانات موازية أو انفصال بطرق غير شرعية وغير قانونية، وأكدت مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضى الصومالية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ورفضها أى إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار فى البلاد.