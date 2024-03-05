ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء أن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت سيعلن غدا خفض ضريبة التأمين الوطني على الأجور بمقدار نقطتين مئويتين.

وأفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن الخفض الجديد المنتظر إلى جانب خفض ضريبة الأجور التي أعلنها وزير الخزانة في بيانه المالي في نوفمبر الماضي ستوفر للعامل المتوسط في بريطانيا حوالي 900 جنيه إسترليني (1140 دولار) سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة يسعى عند إعلانه مشروع ميزانية العام الجديد غدا إلى تقديم تخفيضات ضريبية تخطف الأبصار استجابة لمطالب أعضاء مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة خلال 11 شهرا من الآن، في حين يتقدم حزب العمال المعارض على حزب المحافظين بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

ودرست حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ما إذا كانت تخفض ضريبة الدخل أم ضريبة التأمين القومي.

وتعهد سوناك خلال انتخابات قيادة حزب المحافظين في 2022 بخفض ضريبة الدخل، ويرى بعض مساعديه ضرورة الوفاء بوعده، على أساس أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على المزيد من الناخبين في انتخابات العام الحالي.

ورغم ذلك لن تتضمن الميزانية التي سيعلنها هانت خفضا لضريبة الدخل بحسب صحيفة التايمز.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن خفض ضريبة الدخل بمقدار نقطتين مئويتين سيخفض حصيلة الضرائب في البلاد بنحو 7ر13 مليار جنيه إسترليني سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب التقديرات، في حين أن خفض ضريبة التأمين الوطني سيخفض الحصيلة بما يتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه إسترليني سنويا خلال الفترة نفسها.