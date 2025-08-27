رابطة صحفيي اليونان تطالب الحكومة بدعم سلامة الإعلاميين في غزة

دعت رابطة الصحفيين في العاصمة اليونانية أثينا، حكومة بلادها إلى دعم المبادرات الدولية لضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة.

وذكرت الرابطة في بيان، الثلاثاء، أن بيانات الاتحاد الدولي للصحفيين تشير إلى استشهاد أكثر من 200 عامل في الحقل الصحفي في غزة.

وقالت الرابطة: "جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تمر دون رد، إذ تسبب استشهاد 6 صحفيين في هجومين على مستشفى ناصر ومنطقة خان يونس بغزة في 25 أغسطس، في ألم وغضب لا يوصفان".

وأضافت: "من ناحية أخرى فإن هذا الوضع يجعل من الضروري تبني مبادرات دولية لوقف سفك دماء المدنيين وضمان سلامة زملائنا".

ودعت الرابطة، حكومة اليونان بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، إلى دعم الاتفاقية الدولية للاتحاد الدولي للصحفيين بشأن سلامة واستقلال الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام.

والاثنين، استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 4 من العاملين بمجال الرعاية الطبية و5 صحفيين، بمجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى الطوارئ في "مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في وقت لاحق الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ أكتوبر 2023 إلى 246، عقب استشهاد 6 صحفيين هم 5 بالهجوم على مستشفى ناصر والسادس بمنطقة المواصي بخان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل استشهاد وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا.