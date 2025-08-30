قالت الفنانة مي عز الدين، إنها تحب الأدوار الكوميدية التي تقدمها وتتسم بأنها عفوية بشكل كبير.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «ضيفي» الذي يُقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة «الشرق»، أنها لا تصنف نفسها على أنها ممثلة كوميدية لكنها بطلة رومانسية تجيد الهزل، موضحة أن الفنان الكوميدي يتوجب أن تكون لديه مهارة «إلقاء الإيفيه» لكنها تفتقد هذا الأمر.

وأوضحت أنها لا تجيد الاختراع اللفظي للإيفيه، كما أنها تفتقد مهارة الارتجال، مشيرة إلى أنها تعلمت من فنانين كبار مثل حسن حسني وسمير غانم وكريمة مختار كيفية صناعة الإيفيه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ينطبق على مسلسل دلع بنات وأفلام مثل عمر وسلمى وأيظن، متابعة: «تعلمت من كل فنان يتمتع بخفة الدم، أنه من أجل يُضحِك الجمهور فيجب أن يتم تسليمه الإيفيه وأنا أجيد هذا الأمر».

واستكملت: «أنا لا أجيد إني أعلِّي في صناعة الإيفيه على الممثل أمامي»، مُرجعة ذلك إلى أن هذا الأمر يتطلب ارتجالًا وأشخاصًا لديهم سرعة بديهة.