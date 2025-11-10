رئيسة سلوفينيا تتطلع إلى الارتقاء بالشراكة مع قطر إلى آفاق أوسع

أعربت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار عن تطلعها إلى الارتقاء بالشراكة بين بلادها ودولة قطر إلى آفاق أوسع، مشيرة إلى ارتباط البلدين بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

وأشادت رئيسة سلوفينيا في كلمتها خلال لقاء الأعمال القطري السلوفيني، الذي استضافته غرفة قطر، اليوم الأحد، بالنهضة التي تشهدها دولة قطر، مؤكدة اهتمام بلادها بتطوير علاقات التعاون معها في كافة المجالات ومنوهة بالتشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا القائمتين على التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح آفاقا كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ودعت خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري وسفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا جاسم يعقوب الحمادي والسفيرة غير المقيمة لسلوفينيا لدى قطر نتاليا المنصور، قطاعات الأعمال للتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها سلوفينيا في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الخضراء، وغيرها.

وأشارت إلى الفرص الكثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة.

ولفتت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى.

وفي ذات السياق شهدت تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.

ومن جانبه، أثنى النائب الأول لرئيس غرفة قطر على حرص الرئيسة السلوفينية على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين.

وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو آفاق أرحب، لافتا إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين.

وقال محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر: "هناك إمكانات واسعة وفرص واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية".