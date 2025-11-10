المكسيك سترسل المزيد من القوات والأموال إلى ميتشواكان بعد مقتل عمدة

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ومجلس وزرائها الأمني يوم الأحد إن الحكومة سترسل المزيد من القوات إلى ولاية ميتشواكان الغربية وستستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في محاولة لقمع العنف المستمر في الولاية.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من قيام مسلح يبلغ من العمر 17 عاما بإطلاق النار على عمدة وقتله خلال احتفالات يوم الموتى، مما أثار احتجاجات في بلدات عبر الولاية ومطالبات للحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء.

واعترفت شينباوم بالألم والغضب الذي تم التعبير عنه بعد اغتيال عمدة أوروابان كارلوس ألبرتو مانزو.

وقالت الرئيسة في القصر الوطني يوم الأحد: "إن عملية قتله الجبانة تؤلم، ليس فقط عائلته ومجتمعه، ولكن جميع سكان ميتشواكان والبلاد".

وقال وزير الدفاع ريكاردو تريفيلا تريجو إنه من المقرر وصول ما يقرب من ألف جندي إضافي إلى ميتشواكان اليوم الاثنين، ليصل إجمالي القوات الاتحادية في الولاية إلى أكثر من 10 آلاف. وسيكلف ما يقرب من نصف هؤلاء باستراتيجية احتواء تهدف إلى منع المجرمين من عبور حدود الولاية، وهو أمر صعب في ولاية تعمل فيها منظمات إجرامية متعددة بسلاسة داخل ومن ولايات مجاورة مثل خاليسكو.

وقال وزير الداخلية في حكومة شينباوم، عمر جارسيا حرفوش، إن الحكومة الاتحادية سترسل موارد إضافية لجمع المعلومات الاستخباراتية إلى الولاية للمساعدة في تطوير التحقيقات ضد جماعات الجريمة المنظمة. وتعد عدم قدرة المكسيك على إجراء تحقيقات فعالة تؤدي إلى ملاحقة عصابات المخدرات قضائيا مشكلة قائمة منذ فترة طويلة.

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدة المكسيك في ملاحقة العصابات، لكن شينباوم قالت إن المكسيك ستقبل فقط المساعدة الاستخباراتية ولن تقبل أبدا التدخل المباشر من قبل القوات الأمريكية على الأراضي المكسيكية.