فتح: واشنطن تنكر المجاعة في غزة رغم إقرار الأمم المتحدة

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإدارة الأمريكية ترتكب خطأً فادحاً بمحاولة نفي وجود مجاعة في قطاع غزة، رغم التقارير الأممية الواضحة التي تؤكد وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن تصريحات واشنطن تعكس انحيازاً تاماً للرواية الإسرائيلية وتبريراً لمواصلة الاحتلال جرائمه بحق المدنيين.

وأوضح أن المطلوب من الوفد الأمريكي الذي يزور معبر رفح أن يتحلى بالمصداقية ويشاهد بعينه مراكز الإيواء والمستشفيات ومخازن الغذاء في غزة، ليقف على حجم المعاناة بشكل مباشر.

وأشار إلى رفض إسرائيل، السماح لأي وفود دولية أو حقوقية بالدخول إلى القطاع، حتى لا تُكشف حقيقة جرائمها أمام العالم.

وأكد متحدث فتح أن أي محاولة للتغطية على الواقع الإنساني الكارثي في غزة لن تنجح، داعياً الوفد الأمريكي إلى تحمل مسئولياته التاريخية ونقل الصورة الحقيقية للرأي العام في الولايات المتحدة والعالم، بما يسهم في تحريك المواقف الدولية لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين.