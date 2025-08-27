• ألقتها طائرة مسيّرة بالجنوب اللبناني وحذرت من أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مسؤولي بلدات مرتبطين بالحزب

ألقت طائرة إسرائيلية مسيّرة، الأربعاء، منشورات جنوب لبنان تحذر "مسؤولي البلدات المرتبطين بـحزب الله"، وتدعو المواطنين إلى "الابتعاد عنهم لأنهم هدفا" لتل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق بلدات منها العديسة وكفركلا تحذر فيها "مسؤولي البلدات المرتبطين بحزب الله".

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي - في منشوراته باللغة العربية - المواطنين اللبنانيين إلى "الابتعاد عنهم لأنهم هدفا له".

وتابع: "ابتعدوا عنهم، سيكلفونك أنت وعائلتك ثمنا كبيرا".

وحتى الساعة 09:50 "ت.غ" لم يصدر تعقيب من السلطات اللبنانية ولا "حزب الله" بهذا الخصوص.

الوكالة أفادت أيضا بسماع دوي انفجار قوي فجرا، جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في كفركلا، وسمعت أصداؤه في بلدات قضاء مرجعيون (جنوب).

وبوتيرة يومية، تشن إسرائيل هجمات على مناطق لبنانية تؤدي لسقوط قتلى وجرحى تتدعي أنهم مرتبطين بـ"حزب الله".

​​​​​​​

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 283 قتيلا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية يحتلها منذ عقود.

وقبل أيام ادعت إسرائيل أنها ستقلص وجود قواتها في المناطق اللبنانية المحتلة، في حال اتخذت بيروت "الخطوات اللازمة" لنزع سلاح "حزب الله".

وفي 5 أغسطس الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الاثنين، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وإضافة إلى أراض لبنانية، تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.