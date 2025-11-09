إعصار كالمايجي يجتاح فيتنام بينما تستعد الفلبين لعاصفة جديدة

ضرب إعصار كالمايجي فيتنام فيما جلب رياحا عاتية وأمطار غزيرة أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير منازل واقتلاع أسطح منازل وأشجار.

وفي الفلبين، حيث خلفت العاصفة 204 فتلى الأسبوع الماضي، انتحب الناجون عند توابيت أحبابهم واستعدوا لإعصار آخر.

وبينما تحركت العاصفة، بدأت أعمال الإصلاح في المدن والقرى المدمرة في الدولتين. وأزال السكان الحطام وأصلحوا أسقف منازلهم في الأقاليم الوسطى بفيتنام.

وفي سيبو الفلبينية، لقي 141 شخصا حتفهم، معظمهم جراء الفيضانات. وتجمع القرويون أمس الجمعة لتوديع أحبابهم، بما في ذلك ملعب كرة سلة تحول إلى قاعة جنازة حيث بكى ذوي الضحايا أمام صف من التوابيت البيضاء المزينة بالزهور.

وما زالت حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس فيرديناند ماركوس الابن أمس الأول الخميس سارية في الفلبين، بينما استعدت البلاد لعاصفة أخرى قد تكون قوية، تسمى فونج- وونج.