الداخلية السورية تنفذ حملة أمنية في طرطوس ضد خلايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، تنفيذ حملة أمنية في محافظة طرطوس ضد خلايا إرهابية.

وقالت الداخلية السورية في بيان، ظهر السبت، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، أطلقت حملة أمنية استهدفت أوكاراً تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون.

وأضافت أن هذه الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية على عناصر ومواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي.

وكان آخر هذه الهجمات استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى استشهاد عنصرين، بحسب البيان الذي أكد أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

يُذكر أنه في وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف عنصرين كانا يخططان لتنفيذ "عملية إرهابية" استهدفت تفجير كنيسة بمدينة طرطوس الساحلية.

وقالت الداخلية السورية، في بيان صدر آنذاك: "تمكنت وحدة المهام الخاصة، عبر كمين محكم، وبعد رصد ومتابعة، من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام البائد، وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا بريف طرطوس".