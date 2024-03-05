السعودية: المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام المذبحة في غزة

انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، موقف المجتمع الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، معتبرا أنه يقف "عاجزا أمام المذبحة".

جاء ذلك في كلمته خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غربي السعودية؛ لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية).

وقال بن فرحان إن "المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام المذبحة الإنسانية في قطاع غزة".

وتابع: "هناك تزايد في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، وحان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، وفقا لقناة "العربية" السعودية.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل تواصل حربها على غزة؛ مما خَّلف عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة) حسين طه، في كلمته: "ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف حرب غزة".

وشدد على ضرورة "إدخال المساعدات (الإنسانية) فورا" إلى القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

فيما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع، إن "80 بالمئة من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال في براثن مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ومسنين، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.