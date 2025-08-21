رحل عن عالمنا القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو المعروف بلقب "القاضي الرحيم"، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معركة طويلة مع سرطان البنكرياس.

وأكدت عائلته خبر وفاته، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وذلك عقب ساعات قليلة من ظهوره في مقطع مصوَّر طلب فيه الدعاء إثر تدهور وضعه الصحي.

وجاء في بيان الأسرة: "عُرف القاضي كابريو بتواضعه وتعاطفه العميق وإيمانه بخير الإنسان، وقد لامس حياة الملايين من خلال أحكامه وإنسانيته داخل قاعة المحكمة وخارجها، لقد تركت شخصيته الدافئة وحسه الفكاهي الطيب أثرًا لا يُمحى في قلوب كل من عرفه، سيُذكر ليس فقط كقاضٍ مميز، بل كزوج محب وأب وجَد وصديق وفي، وسيبقى إرثه حاضرًا عبر أعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، تكريمًا لذكراه ودعوةً لنشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تمامًا كما فعل طوال حياته."

* ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

لم يُخفِ القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الملقب بـ"القاضي الرحيم"، صعوبة المرحلة التي عاشها في أيامه الأخيرة، لكنه ظهر متمسكًا بالأمل ومؤمنًا بقوة الدعاء.

وقال في رسالة مؤثرة وجَّهها إلى متابعيه: "بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة للاستمرار". من هنا.



وأوضح كابريو، أن حالته الصحية شهدت تدهورًا في الساعات الأخيرة، مضيفًا: "قبل عام طلبت منكم الدعاء لي، وقد ساعدني ذلك على تجاوز فترة عصيبة، لكنني تعرضت لانتكاسة جديدة وعدت إلى المستشفى."

وختم رسالته بكلمات مؤثرة طالب فيها بالدعاء مرة أخرى: "أرجو أن تتذكروني في صلواتكم، فأنا مؤمن بقوة الدعاء وأن الله يسمعنا جميعًا، لذا لا تنسوني من فضلكم". من هنا.

* منصة القضاء وشاشة التلفزيون

وُلد فرانك كابريو عام 1936، وعمل محامياً قبل أن يتدرج في السلك القضائي حتى تولى منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند منذ عام 1985.

كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة عشر سنوات.

ورغم مسيرته الطويلة في القضاء، فإن شهرته العالمية جاءت في السنوات الأخيرة عبر البرنامج التلفزيوني Caught in Providence، الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي عُرضت فيه جلساته وأحكامه الشهيرة المليئة بالتعاطف الإنساني، فيما حظي البرنامج بانتشار واسع، ووصل إلى ترشيح رسمي لجائزة "داي تايم إيمي" عام 2021.

وازدادت شهرة القاضي الأميركي مع انتشار مقاطع فيديو من جلساته على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيها وهو يتعامل مع المتهمين برأفة ويبحث لهم عن الأعذار، في مشاهد اتسمت بالرحمة وروح الدعابة.

وكان كابريو، الأب لخمسة أبناء والجد لسبعة أحفاد، أعلن في يناير الماضي اعتزاله مقاعد القضاء بعد أربعة عقود من الخدمة، تولى خلالها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند، إلى جانب رئاسته مجلس المحافظين للتعليم العالي في الولاية.

* العدالة للجميع.. تاريخ من المواقف الإنسانية للقاضي الراحل

في أحد مقاطعه المؤثرة، قال القاضي الراحل: "العبارة التي تقول: الحرية والعدالة للجميع، تعني أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع، لكنها في الواقع ليست كذلك، فقرابة 90% من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض يضطرون لخوض معارك مدنية وحدهم، سواء تعلق الأمر بالرعاية الصحية أو الطرد من السكن أو حقوق المحاربين القدامى، وحتى مخالفات المرور."

ومنح الصوت الإنساني أحكام كابريو شهرة واسعة، إذ اجتذبت مقاطع فيديو جلساته ملايين المشاهدات، كان أكثرها شعبية تلك التي دعا فيها الأطفال إلى مقعد القاضي ليشاركوه في إصدار الحكم على آبائهم، أو حين أصغى بتعاطف إلى سيدة فقدت ابنها ثم أعفاها من غرامات تجاوزت 400 دولار، وفقا لما نشر تقرير "أسوشيتد برس".

وفي مشهد آخر، ألغى مخالفة ضد نادلة تتقاضى 3.84 دولار في الساعة، موجّهًا رسالة إلى مشاهديه: "إذا كان أحدكم يستمع، فلا تفكروا في أن تأكلوا وتهربوا من دفع الحساب، من يعمل طوال اليوم بثلاثة دولارات في الساعة هو من سيدفع ثمنكم."

وفي أحد مقاطع الفيديو المؤثرة، استعاد كابريو ذكرى أول يوم جلس فيه على منصة القضاء، عندما حضر والده لمتابعته، يومها تجاهل القاضي مناشدة إحدى الأمهات التي قالت إنها لا تملك 300 دولار لدفع غرامة مواقف السيارات، فما كان من والده إلا أن وبّخه بعد انتهاء الجلسة على عدم استماعه لها.

وعلّق كابريو باكيًا: "لم يحدث ذلك مرة أخرى أبداً.. أبداً"، وفقا لواشنطن بوست.