مطروح: تصادم مروع بالساحل الشمالي يصيب 20 شخصا ويشعل النيران في سيارات وحافلات

شهد الطريق الدولي بالساحل الشمالي، في منطقة سواني جابر، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات الملاكي وحافلات نقل الركاب، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 20 شخصًا.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة مطروح أنه جارٍ حصر أعداد المصابين ميدانيًا وفي مستشفيات الضبعة المركزي ورأس الحكمة، حيث تواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين من موقع الحادث.

وأوضحت المشاهدات الأولية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالبضائع، ما تسبب في تصادم نحو 5 سيارات ملاكي وميكروباص، واندلاع النيران في عدد منها، إضافة إلى احتراق حافلتين لنقل الركاب.