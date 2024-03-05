استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على تولي الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو إدارة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويحتضن ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023، والتي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة المقبلة.

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو - ذو الـ 42 عامًا - من حكام الصفوة في قارة أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر بشهر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائما بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.