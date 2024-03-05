وزير التموين يفتتح 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجية بالمحافظات

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرنس، 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة.



وفتحت المكاتب في كل من الجيزة، ومنوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، وكفر الدوار، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والمنيا، وابشواى، وطامية الصف، ورأس غارب، والسنبلاوين، وأبو تيج، والمنزلة، ورشيد، ودسوق.



يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.