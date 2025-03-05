الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث فيضانات عارمة بجاكرتا وإغلاق المتاجر والمصانع

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا والمدن القريبة، مما أثر على أكثر من 60 ألف شخص وأدى إلى إغلاق المتاجر والمصانع.

وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إن 1500 شخص على الأقل نزحوا بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت أمس الأول الاثنين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتتواصل عمليات الإجلاء وتم إنشاء مطابخ عامة وخيام في المناطق المتضررة.

وغمرت المياه مركز تسوق كبير في بيكاسي، إحدى أكثر مدن إندونيسيا اكتظاظا بالسكان. وتوقف مصنع تديره الوحدة المحلية لشركة كوردسا تكنيك تكستيل التركية عن العمل.

وقال دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة حتى 11 مارس.

يشار إلى أن الفيضانات تمثل مشكلة متكررة في العاصمة جاكرتا، بسبب البنية التحتية الضعيفة والاكتظاظ السكاني.

وفي عام 2020، تسببت الفيضانات العارمة في العاصمة في مقتل 60 شخصا على الأقل.