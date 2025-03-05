إيران تمنع نشر ودبلجة مسلسل معاوية

منعت منظمة تنظيم قوانين وسائل الإعلام الصوتية والمرئية الشاملة في الفضاء الافتراضي الإيرانية «ساترا»، دبلجة ونشر مسلسل «معاوية» على منصات الصوت والفيديو الشاملة، بما في ذلك الوسائط الموجهة للناشرين والموجهة للمستخدمين.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أعلنت المنظمة منع نشر مسلسل «معاوية» في كل وسائل الإعلام المرئية والصوتية الشاملة في البلاد؛ بسبب تقديمه رواية جديدة عن حياة معاوية ومحاولة وراء تطهير آل بني أمية.

ومنذ الإعلان عن عرضه في موسم رمضان 2025، أثار مسلسل «معاوية» جدلا واسعا حتى قبل بدء الشهر الكريم بعد تأجيل استمر عامين.

وفور الإعلان عن عرض العمل التاريخي، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع عرض وبث المسلسل في البلاد، ليصبح العراق أول دولة تمنعه بشكل رسمي.

ونوهت الهيئة في بيان أن «أي عمل ذي طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، وبالتالي يهدد سلامة المجتمع ونسيجه، خاصة في شهر رمضان».

من جانبه، دافع الكاتب الصحفي خالد صلاح، مؤلف مسلسل «معاوية»، الأحد، عن العمل الدرامي الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة.

وكتب في منشور على منصة «فيسبوك»، أن «المسلسل لم يكن يهدف للترويج إلى رواية معينة أو ينحاز لطرف دون آخر، وإنما أراد تقديم قراءة جديدة ترسم صورة لمعاوية ابن أبي سفيان من غير اللجوء لمنطق المنتصر والمهزوم».