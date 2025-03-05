ماذا قال أحمد الشرع خلال زيارته للقاهرة لحضور القمة العربية؟

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده الآن في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن سوريا جزء من الحضن العربي وخاصة مصر.

وقال الشرع في حديث قصير مع مراسلة قناة العربية على هامش انعقاد القمة العربية أمس أن العدوان الإسرائيلي محاولة لاستغلال سقوط النظام في سوريا.

وكان الشرع قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار غزة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.

وكان الشرع قد وصف في كلمة أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من الغياب باللحظة التاريخية.

وشدد على أن سوريا كانت وما زالت جزءاً من "البيت العربي الكبير، مؤكداً أن عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة نحو حل الأزمات، وتأكيد على دعمنا لكل القضايا العربية العادلة"