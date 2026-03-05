 البحرين: القبض على 4 أشخاص لنشرهم مقاطع مصورة تتضمن تعاطفا مع الهجمات الإيرانية - بوابة الشروق
الخميس 5 مارس 2026 9:35 م القاهرة
البحرين: القبض على 4 أشخاص لنشرهم مقاطع مصورة تتضمن تعاطفا مع الهجمات الإيرانية

المنامة (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 مارس 2026 - 8:52 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2026 - 8:52 م

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد 4 أشخاص والقبض عليهم، إثر نشرهم مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني، والتعاطف معه بما يمثل خيانة للوطن ومساسًا واضحًا بقيمه وثوابته.

وأشارت إلى أن المتهمين تداولوا تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، والإضرار بالأمن والنظام العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


