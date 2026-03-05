ترامب يوقع تعهدا مع عمالقة التكنولوجيا لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الكهرباء

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تعهدا مع كبرى شركات التكنولوجيا يهدف إلى منع ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبط بالتوسع السريع في مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وتعهد مسؤولون تنفيذيون من شركات من بينها جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز وأوبن إيه آي في البيت الأبيض، بما سمي "تعهد حماية دافعي الرسوم".

وبموجب الاتفاق، التزمت الشركات بتمويل الطلب الإضافي على الكهرباء الذي تخلقه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بنفسها، أو ببناء محطات طاقة مخصصة في مواقع هذه المراكز. كما وافقت على تحمل تكاليف الاستثمارات اللازمة لتوسعة شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقال ترامب إن هذا الترتيب يهدف إلى ضمان ألا يتحمل المستهلكون، ولا سيما السكان المقيمون قرب مراكز البيانات، أعباء التكاليف الناتجة عن تنامي الطلب على الطاقة في هذا القطاع.