الإمارات تدعم مقترح السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول «أوبك» لاستقرار سوق النفط

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أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، دعم دولة الإمارات لمقترح المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

وقال المزروعي - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسئوليه مشتركه لا تقتصر فقط على مجموعه دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم، مما يساهم في معالجه ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد وزير الطاقة الإماراتي بالدور الإيجابي والمحوري للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وقال "لا ننسى دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية (أوبك+) السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها"، مثمنا الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها جمهورية روسيا الاتحادية لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية".

وأكد المزروعي ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.