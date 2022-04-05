 استقالة وزير مالية سريلانكا بعد يوم من توليه منصبه - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أبريل 2022 7:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

استقالة وزير مالية سريلانكا بعد يوم من توليه منصبه

استقالة وزير مالية سريلانكا
استقالة وزير مالية سريلانكا

نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 7:12 م

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم، باستقالة وزير المالية السريلانكى على صبرى، بعد يوم من توليه المنصب.
وتقدم الأحد الماضى أعضاء الحكومة جميع بالاستقالة، مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة رغم فرض حظر تجول.
وقال وزير التعليم السريلانكى دينيش جوناوردينا فى بيان استقالة الحكومة إن جميع الوزراء الـ26 استقالوا من مناصبهم. ومن بين المستقيلين 3 أفراد من عائلة الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا.
وجاءت الخطوة وسط غضب شعبى متصاعد على النقص الحاد فى الغذاء والوقود والأدوية فى الدولة الواقعة فى جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة. ويتحدى آلاف الأشخاص حظر التجول فى أرجاء الجزيرة للاحتجاج والمطالبة بتنحى عائلة راجاباكسا التى عادت إلى السلطة فى نوفمبر 2019، حيث يتولى جوتابايا راجاباكسا رئاسة الدولة فيما يشغل شقيقه ماهيندا راجاباكسا منصب رئيس الوزراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك