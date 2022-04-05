الحكومة: لا صحة للاهتمام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الرقعة الزراعية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضٍ وتبني نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.

وأكدت أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

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