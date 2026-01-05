ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مسؤولي إنفاذ القانون يحققون في واقعة تعرّض منزل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لمحاولة اقتحام في ولاية أوهايو، مشيرة إلى أن السلطات احتجزت شخصًا واحدًا على خلفية الواقعة، فيما لم يكن فانس وأسرته متواجدين في المنزل وقتها.

ونقلت الشبكة عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون، فضّل عدم ذكر اسمه، أن السلطات لا تعتقد أن الشخص تمكن من دخول المنزل، لافتة إلى أن وسائل إعلام محلية أفادت بوقوع أضرار يُعتقد أنها لحقت بنافذة واحدة على الأقل من نوافذ المنزل، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

من جانبه، قال جي دي فانس، عبر منصة «إكس»: «أقدّر تمنيات الجميع الطيبة بشأن الهجوم الذي تعرّض له منزلنا. وبقدر ما أستطيع أن أستنتج، فقد حاول شخص مختلّ اقتحام المنزل عبر تحطيم النوافذ بمطرقة. وأنا ممتنّ لجهاز الخدمة السرية وشرطة سينسيناتي لاستجابتهم السريعة. لم نكن في المنزل».

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: «لديّ طلب واحد لوسائل الإعلام: نحاول قدر الإمكان حماية أطفالنا من واقع هذه الحياة المرتبطة بالخدمة العامة. وبناءً على ذلك، أشكّك في القيمة الإخبارية لنشر صور لمنزلنا تُظهر ثقوبًا في النوافذ».

اكتب إلى Osama Zakaria