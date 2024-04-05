ألمانيا: أحزاب الائتلاف الحاكم تتفق على تطبيق بطاقات دفع للاجئين لتجنب تمويل المهربين

وافقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مناقشات استمرت لأسابيع على مشروع قانون لإنشاء أساس قانوني وطني لتطبيق بطاقة دفع للاجئين وطالبي اللجوء.

ويضم الائتلاف الحاكم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وجاء في مسودة صياغة مشروع القانون، أن بطاقة الدفع تمثل وسيلة مناسبة لمنع دفع أموال للمهربين على سبيل المثال. كما تنص المسودة على أن السلطات المعنية بالإعانات يمكنها أن تقرر بنفسها المبالغ النقدية التى يمكن سحبها من قبل حامل البطاقة خلال فترة زمنية محددة، وتهدف هذه الطريقة إلى أخذ "الاحتياجات الفردية والظروف المحلية" في الاعتبار.

وتضمنت المسودة أيضا: "تتيح هذه القاعدة للسلطات المعنية بالإعانات أن تراعي ظروف الحالة التي قد لا يكون مناسبا فيها استخدام بطاقة الدفع في حالات معينة، وذلك في إطار عملية التقدير التي تقوم بها".