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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على سيدروت وعسقلان

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:03 ص

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم مساء اليوم الخميس إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على جنوب الأراضي المحتلة، من بينهم صاروخان على سيدروت والثالث على عسقلان، ليصل عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع إلى خمسة.

وأضاف مجلس بلدية سيدروت: "إن صاروخا أصاب طريقا في مدينة سيدروت ما تسبب في أضرار طفيفة"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن المقذوف الثاني اعترضته منظومة القبة الحديدة المضادة للصواريخ، وتم أيضا إطلاق صاروخ ثالث صوب مدينة عسقلان الساحلية وتم إسقاطه".

وبحسب الصحيفة، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المسئولية عن الهجوم على عسقلان. ولم ترد أية تقارير عن إصابات.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن عدوانا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

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