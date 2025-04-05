بلجيكا توجه اتهامات لـ8 أشخاص في تحقيق يتعلق بهواوي الصينية

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أعلن الادعاء العام البلجيكي، الجمعة، توجيه اتهامات لثمانية أشخاص في تحقيق بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

نفذت الشرطة مداهمات منسقة الشهر الماضي في بلجيكا والبرتغال، ووجهت في البداية اتهامات لخمسة أشخاص أفرج عن اثنين منهم بشروط، بينما زود الثلاثة الآخرون أجهزة تتبع إلكترونية، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي توجيه اتهاماتٍ لثلاثة مشتبه بهم آخرين بين 20 و29 مارس وأنهم لا يزالون في السجن.

وأضاف أن تهمهم تشمل الفساد النشط وغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، بدون تقديم أي تفاصيل عن هويات المشتبه بهم.

وينظر المحققون في احتمال حصول اختلاس أو تقديم ممثلي هواوي أو جماعات الضغط التابعة لها هدايا الى أعضاء في البرلمان للدفاع عن مصالحها في نشر تقنية اتصالات الجيل الخامس.

وأكد الادعاء العام البلجيكي أن الفساد المزعوم بدأ منذ العام 2021.

تأتي هذه المداهمات بعد أقل من عامين من فضيحة "قطر غيت"، التي اتُهم فيها نواب في الاتحاد الأوروبي بتلقي أموال لتعزيز مصالح قطر والمغرب، وهو أمر ينفيه البلدان.