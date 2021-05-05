سانا: مقتل مدني وإصابة 6 جراء قصف إسرائيلي جنوب غرب اللاذقية

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء، أن مدنيا قتل وجرح ستة آخرون جراء قصف إسرائيلي على جنوب غرب اللاذقية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه "حوالي الساعة 0218 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضافت: "أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".