رئيس جامعة طنطا يرأس لجان المتقدمين لشغل مهام إدارية بالمراكز الرئيسية والوحدات

ترأس الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، لجان تقييم المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام إدارية بالمراكز الرئيسية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والمقرر انتهائها السبت المقبل.

ضمت اللجنة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع "رئيسًا"، وعضوية كل من ‏الدكتور كمال عكاشة، والدكتور سمير رياض هلال، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، والدكتور طارق فايد، والدكتورة دينا عبد الهادى، والدكتور محمد النمر.

أكد الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة على الارتقاء بالآداء الوظيفي لكافة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، في ضوء معايير موضوعية تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهـة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

شملت المقابلات المتقدمين لمراكز ووحدات المعمل المركزي، ومركز ضمان الجودة، وحدة تحليل الشكاوي، وحدة تقييم الأداء الوظيفي، ووحدة شبكة المعلومات، ومركز صيانة الاجهزة العلمية والطبية.