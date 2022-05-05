المجر تسعى لتسريع وتيرة توسيع محطتها النووية الوحيدة بدعم روسي

تسعى المجر لتسريع وتيرة توسيع محطتها النووية الوحيدة بدعم من روسيا بعد سنوات من التأخير، رغم الضغط المتزايد من جانب الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء للتخلي عن مشاريع تدعمها روسيا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية بيتر سيارتو يجرى محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية اليكسي ليخاتشيف في مدينة إسطنبول التركية بشأن تشييد مبنيين جديدين في محطة باكس النووية.



وقال وزير الخارجية المجري في منشور على فيسبوك " الاتحاد الأوروبي منح على نحو متكرر استثناء من عقوبات تم فرضها على روسيا في مجال الطاقة النووية.