قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية إلى القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت للمساعدة في قتل العديد من الجنرالات الروس خلال النزاع المستمر في أوكرانيا.

وبينما لم يحدد المسؤولون عدد الجنرالات الروس الذين قتلوا بفضل المساعدة الأمريكية، فقد صرحوا للصحيفة الأمريكية بأن المعلومات كانت جزءا من برنامج سري يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين على توفير معلومات استخباراتية فورية. وتؤكد أوكرانيا أنها قتلت 12 جنرالا روسيا .

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين جمعوا تفاصيل بشأن موقع الجنرالات الروس من الولايات المتحدة بالإضافة إلى معلوماتهم الاستخباراتية لشن ضربات ساعدت على قتل أفراد من القوات الروسية .

ولم تكشف المصادر للصحيفة كيف استخلصت الولايات المتحدة معلوماتها عن موقع القوات الروسية ، لكن النيويورك تايمز أشارت إلى أنها استخدمت صور أقمار صناعية سرية وتجارية باعتبارها بعض مصادرها.

وقتلت القوات الأوكرانية عدة جنرالات من الجيش الروسي خلال الصراع المستمر بين البلدين، والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

وفي الآونة الأخيرة ، أكدت السلطات الروسية مقتل قائد الجيش الثامن ، الميجور جنرال فلاديمير بتروفيتش فرولوف، الشهر الماضي ، قائلة إنه قتل خلال الاقتتال الداخلي مع القوات الأوكرانية.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء إنهم يعتزمون تكثيف الدورات التدريبية مع القوات الأوكرانية مع شن القوات الروسية هجوما جديدا على الجزء الشرقي من البلاد ، مشيرين إلى أنه يتم تدريب مئات الجنود على أنظمة المدفعية والطائرات المسيرة والرادارات.