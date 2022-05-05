بيليه يوجه رسالة تهنئة لمواطنه رودريجو بعد قيادة الريال لنهائي دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الأسطورة البرازيلية بيليه، رسالة تهنئة لمواطنه رودريجو بعد تألقه وتسجيله هدفين مع ريال مدريد قاد بهما فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام:"كنت أعرف أن اليوم الذي أهنئك فيه سيأتي يا صديقي، هذا ما يحدث للذين يعملون بجد ويحبون ما يفعلونه".

وأضاف:"هذا ما يحدث للذين يعملون بجد ويحبون ما يفعلونه. أنت رائع وستظل تجلب لنا الكثير من الأفراح".

وقدم رودريجو مردودا استثنائيا أمام السيتي وسجل هدفين قاد بهما فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب الريال موعدا مع ليفربول في المباراة الختامية.