الأمم المتحدة: تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى النيجر هربا من العنف

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شهدت النيجر خلال الأشهر الأربعة الماضية تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الجدد الفارين من هجمات الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإنه خلال الفترة من يناير إلى منتصف أبريل 2022، سجلت النيجر أكثر من 36 ألف وافد جديد من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، بمعدل أكثر من 2500 وافد جديد كل أسبوع.

وفي بيان، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء ذلك مع زيادة الهجمات - من حيث التواتر والعنف - وتسببها بارتفاع معدلات النزوح.

وقال إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية في النيجر،: "أخشى أننا سنرى تدفقات منتظمة إلى النيجر طالما أن هناك مشاكل في البلدان المحيطة بنا."

ويفر القادمون الجدد من مالي بسبب القتال بين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد في منطقتي جاو وميناكا.

ويفر اللاجئون النيجيريون من عمليات النهب المتزايدة ومصادرة الممتلكات والاعتداء والاختطاف على أيدي قطاع الطرق المسلحين في ولايتي كاتسينا وسوكوتو، في شمال غرب البلاد.

في حين أن النزوح من بوركينا فاسو ناتج عن انعدام الأمن المستمر والمنتشر.

وبحسب المفوضية، يحتاج اللاجئون، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلى المأوى والغذاء والماء والمواد غير الغذائية والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ويعاني بعض الأطفال اللاجئين من سوء التغذية الحاد بينما يجد أفراد أسرهم صعوبة في توفير الطعام لهم.