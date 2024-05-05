شهداء وجرحى في استهداف قوات الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على حي السلام شرقي مدينة رفح.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة أيضا على منطقة الزوايدة، وأخرى مماثلة استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما طالت غارات الاحتلال موقعا في حي الجنينة شرق رفح، بينما أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.

واستهدفت الطائرات منزلا بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.