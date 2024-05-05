ضبط 2600 كيلو فسيخ فاسد خلال حملة مكبرة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن ضبط 2600 كيلو فسيخ فاسدة ومخزنة في مخزن به نقص في الاشتراطات الصحية وذلك خلال حملة مكبرة.

وشن مكتب التفتيش والرقابة على الأغذية بمدينة المنصورة حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة وصحة الأغذية المقدم للمواطنين، وذلك بناءً على الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتوجيهات الدكتورة علياء أبو السعود مدير الإدارة الصحية بالمنصورة، حيث تم المرور على 17 منشأة غذائية تنوعت ما بين محلات بيع الأسماك المملحة والأسماك المدخنة بمناسبة عيد شم النسيم.

كما تم إعدام 300 كيلو أسماك مدخنة وومملحة ومجمدة، و125 كيلو أسماك طازجة متغيرة في خواصها، كما تم تحرير 14 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، وكذا تم سحب 8 عينات للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.