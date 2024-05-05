نتنياهو يتهم مراسلي قناة الجزيرة بالمس بأمن إسرائيل والتحريض على جنودها

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تل أبيب، زاعمًا أن مراسلي القناة أضروا بأمن بلاده وحرضوا على جنود جيشه.

وتوجه في تصريحات خلال جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالشكر إلى وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، على دوره في إغلاق مكاتب الجزيرة. من جانبه، تعهد كرعي، باتخاذ إجراءات فورية ضد من وصفهم بأنهم «يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش والتحريض على الإرهاب في أوقات الحرب»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل، سيتم إغلاق قناة الجزيرة فورا وستتم مصادرة المعدات، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية للوصول إلى هذه اللحظة».

وفي وقت سابق من الأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل. وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة «إكس»: «قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل»، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.

وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية «تضر بأمن إسرائيل»، حسبما رأى.

وأصدرت شبكة الجزيرة القطرية، بيانا للرد على قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل.

وقالت الشبكة القطرية، في بيانها، إن «حكومة بنيامين نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل».

وأضافت أنه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتابع بيان شبكة الجزيرة: «ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.. نؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية».

وأشارت الشبكة القطرية، إلى أن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثنها عن أداء واجبها، لافتة إلى أن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت «الجزيرة»، إنها تجدد نفيها القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرق الشبكة الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدة التزامها الثابت بالقيم الواردة في ميثاقها للشرف المهني.

ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين، وقالت: «نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا».

وأشارت إلى أنها ستسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة.