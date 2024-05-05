إصابات بين المدنيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بسقوط إصابات في صفوف المدنيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة ميس الجبل، مستهدفا أحد المنازل؛ ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين، مشيرة إلى جريحة من عناصر الدفاع المدني مركز ميس الجبل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار الليلة الماضية على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.