أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 958 ألفا و70 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 958 ألفا و70 فردا، من بينهم 1260 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10763 دبابة، منها خمس دبابات أمس الأحد، و22411 مركبة قتالية مدرعة، و27370 نظام مدفعية، و1377 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1155 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 372 طائرة حربية، و335 مروحية، و34997 طائرة مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و47250 من المركبات وخزانات الوقود، و3870 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.