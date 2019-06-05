استون فيلا يتعاقد مع الإسباني خوتا

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ابرم نادي استون فيلا أولى صفقاته بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ،عبر ضم الإسباني خوتا من صفوف برمنجهام اليوم الأربعاء.

وانضم خوتا /27 عاما/ لاستون فيلا لمدة عامين دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وانضم خوتا إلى المدير الفني دين سميث الذي سبق له تدريبه في برنتفورد.

وقال سميث "لقد عملت معه في برنتفورد، إنه لاعب مذهل وموهوب، وبرمنجهام تعاقد معه في صفقة قياسية".

وأضاف "سعيد للغاية لأنه سيعمل معنا، لديه قدرات هائلة، توازن رائع، ويتمتع بمهارات رائعة فيما يتعلق بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة".

من جهة أخرى، انضم لاعب وسط استون فيلا جاري جاردنر إلى برمنجهام بعقد مدته ثلاث سنوات ، دون الكشف عن قيمته .