حديقة الحيوان تزينت لاستقبال نصف مليون زائر خلال أيام العيد

استعدت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لاستقبال نصف مليون زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك بحديقة حيوان الجيزة بعروض الدببة وولدات الحيوانات والطيور واستقدام حيوانات جديدة، لإمتاع زوار الحديقة من الكبار والصغار.



وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائى، إن حديقة حيوان الجيزة استعدت لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الفطر، من خلال 3 محاور رئيسية أهمها محور الأمن والحراسة الحديثة للحديقة والجمهور، بجانب منع الإجازات لجميع العاملين بالحديقة خلال أيام العيد الفطر، كما سيتم توفير 18 مركزا لبيع التذاكر بخلاف بوابات الطوارئ منعا لحدوث أى تزاحم.

وأضاف رجائى، لـ«الشروق»، أنه تم التنسيق بين حديقة الحيوانات وأمن الجيزة لمنع أى مخالفات أو وقوع حوادث تحرش أو سرقة بين المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير شرطة نسائية لمنع أى حالات تحرش جنسى خلال أيام العيد، كما ستعتمد الحديقة على شركة أمن خاصة خلال أيام العيد لتقليل الأعباء على أجهزة الأمن.

وأوضح رجائى أن هناك فريقا من شباب الكشافة سيتواجدون فى الحديقة لتوعية المواطنين للحفاظ على نظافة المكان والتعامل مع الحيوانات وعدم تقديم لهم أى أطعمة ضارة، مشيرا إلى أن دور شباب الكشافة لن يقتصر على توعية المواطنين فقط بل أيضا على إعادة الأطفال التائهة إلى أسرها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه من ضمن استعداد الحديقة لعيد الفطر، تقديم خدمات للمواطنين مثل تركيب مقاعد جديدة للجماهير، فضلا عن تنظيف دورات المياه وصيانتها، وزيادة الرقعة الخضراء بالحديقة، لافتًا إلى أنه تم طلاء مناطق بالحديقة بألوان جديدة، فضلا عن تجهيز منطقة ترفيهية لاستقبال الجماهير خلال عيد الفطر.

وبحسب رجائى، تستعد الحديقة لأول مرة بعروض للدب الروسى خلال أيام العيد، كما أن الزوار سيشاهدون أنواع زواحف جديدة ببيت الزواحف، فضلا عن استقدام 3 نمور جديدة بعدما كانت النمور مهددة بالانقراض داخل الحديقة، بخلاف تبادل حيوان «كانجاروا» أحمر، و«كانجاروا» أبيض، مع حديقة دولية بسلوفنيا.

وأكد أن كل هذه الحيوانات الجديدة لم تكلف الدولة أى أعباء مالية لأنها ناتجة عن تبادلات مع حيوانات أخرى فى حدائق دولية أو إقليمية.

وتوّقع رجائى أن يكون المستهدف من زيارة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الفطر ما يقرب من 400 ألف إلى 500 ألف زائر، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترفض منذ أكثر من 7 سنوات شراء أى حيوانات جديدة، وأن حديقة الحيوان لديها وحدة معلومات تتواصل مع الحدائق الدولية الشهيرة لتتبادل معها حيوانات جديدة.

وعن استعدادات حدائق الحيوانات الإقليمية، قال إنه تم إرسال أنواع ولدات حديثا من الحيوانات لحديقة حيوان بالفيوم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز لأول مرة بيت زواحف بها، وسيشاهده لأول مرة الزوار خلال عيد الفطر.

ولفت رجائى إلى أنه تم إرسال حيوان أبو حراب السودانى إلى حديقة الفيوم، كما تم إرسال أنواع جديدة من الطيور إلى محافظة الشرقية، مضيفًا أنه سيتم البدء فى تطوير حديقة الحيوان بطنطا بداية من العام المالى الجديد.