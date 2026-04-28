يلقي العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، خطابا نادرا أمام الكونجرس الأمريكي، يحمل رسالة تدعو إلى وحدة الصف بين بريطانيا والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية ما يُعرف بـ"العلاقة الخاصة" التي تربط البلدين.

وذلك في ظل التباينات القائمة بين الحكومة البريطانية والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الحرب على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويقوم الملك تشارلز برفقة زوجته الملكة كاميلا بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة تستمر أربعة أيام، يسعى خلالها إلى تجنب الخوض في الخلافات السياسية بين ترامب ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع التركيز على متانة العلاقات التاريخية بين لندن وواشنطن الممتدة منذ 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

ويعد هذا الخطاب الثاني فقط لعاهل بريطاني أمام الكونجرس الأمريكي، بعد الخطاب الذي ألقته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 1991.

ويُنظر إلى هذا الحدث باعتباره المحطة الأبرز في زيارة تشارلز الحالية، على أن يعقبه عشاء رسمي مساء اليوم.

ووفقا لمصدر في قصر بكنجهام، من المتوقع أن يستمر خطاب الملك نحو 20 دقيقة، ويتناول عددا من الملفات الدولية، من بينها حلف شمال الأطلسي، والأوضاع في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا.

وأوضح المصدر أن الرسالة الأساسية للخطاب ستركز على التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، مع التأكيد على قدرتهما على تعزيز الأمن والازدهار العالميين من خلال الدفاع عن القيم المشتركة.

كما سيشير الملك إلى أن الخلافات بين البلدين تظهر من حين إلى آخر، لكنه سيؤكد أن بريطانيا والولايات المتحدة "وجدتا دائما طرقا للتقارب"، واصفا الشراكة بينهما بأنها "واحدة من أعظم التحالفات في تاريخ البشرية".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين ترامب وحكومة ستارمر توترا، رغم أن الرئيس الأمريكي لا يخفي إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، إذ سبق أن وصف الملك تشارلز بأنه "رجل عظيم".

ويأمل ستارمر أن تسهم الزيارة الملكية في ترميم العلاقات عبر الأطلسي، التي شهدت توترا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بعدما انتقد ترامب بريطانيا بسبب رفضها دعم الهجوم.

ورغم تراجع حدة تصريحات ترامب مؤخرا، فإن رسالة بريد إلكتروني داخلية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن احتمال مراجعة موقف واشنطن من مطالبة بريطانيا بالسيادة على جزر فوكلاند أثارت مخاوف جديدة في الأوساط البريطانية بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.