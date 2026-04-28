انخفاض عدد المواليد في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ما بعد الحرب

سجلت ألمانيا في العام الماضي أدنى عدد للمواليد منذ عام 1946.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى بيانات أولية بأن عدد المواليد تراجع للعام الرابع على التوالي، حيث وُلد نحو 654 ألفا و300 طفل في عام 2025، بانخفاض نسبته 3.4% مقارنة بالعام السابق.

وتجاوز عدد الوفيات في عام 2025، الذي بلغ نحو 1.01 مليون حالة، عدد المواليد بفارق 352 ألفا، وهو ما يمثل أكبر عجز في المواليد منذ فترة ما بعد الحرب، بحسب المكتب.

وأشار المكتب في إطار البيانات، إلى وصول الفئات العمرية الصغيرة نسبيا من مواليد تسعينيات القرن الماضي حاليا إلى أوائل الثلاثينات من العمر، وهي المرحلة التي يتخذ فيها كثيرون قرار الإنجاب.

وكان التراجع في عدد المواليد متفاوتا داخل ألمانيا في عام 2025 كما في السنوات السابقة، إذ انخفضت الأعداد في الولايات الشرقية بنسبة 4.5%، مقارنة بانخفاض قدره 3.2% في الولايات الغربية.

وكانت هامبورج الولاية الوحيدة التي سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5%، بينما شهدت ميكلنبورج-فوربومرن أكبر انخفاض بنسبة 8.4%.

كما سجلت عدة دول أوروبية أخرى انخفاضا في عدد المواليد خلال عام 2025، من بينها فرنسا والنمسا وإيطاليا والسويد، وفقا لنتائج أولية.

وفي المقابل، تشير البيانات، إلى استقرار عدد المواليد في إسبانيا وهولندا وفنلندا.

وأشار المكتب، إلى أنه من غير المتوقع أن يعود عدد المواليد في ألمانيا مستقبلا، حتى في ظل افتراضات مواتية، إلى المستوى المرتفع نسبيا المسجل في عام 2021، عندما بلغ نحو 795 ألف طفل، وذلك استنادا إلى نتائج توقعات السكان.

ومن المقرر صدور النتائج النهائية والمفصلة بشأن المواليد في يوليو 2026.

وبحسب البيانات، ظلت بنية المواليد مستقرة في عام 2025، حيث شكل المولود الأول 46.6% من إجمالي المواليد، والثاني 34.8%، بينما بلغت حصة الطفل الثالث أو أكثر 18.6% من إجمالي المواليد.