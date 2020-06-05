كيلليني: كنت قريبا للغاية من الانتقال لريال مدريد ومانشستر سيتي

اعترف جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس بقربه من مغادرة السيدة العجوز إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي في وقت سابق.
وقال كيليني خلال كتابه الذي يروي خلاله سيرته الذاتية: "كنت على وشك مغادرة يوفنتوس في مناسبتين في 2010 و 2011".
وأضاف: "في المرة الأولى كنت قريب من ريال مدريد، والثانية لمانشستر سيتي كنت قريبًا جدًا من الفريق الإسباني"
وتابع: "تحدث وكيل أعمالي إلى مسؤول حقيقي في الريال، لكن مورينيو وصل للتو وطالب بشراء مواطنه ريكاردو كارفالهو".
وواصل صاحب الـ35 عامًا: "في المرة الثانية قابلت مسؤول تنفيذي في مانشستر سيتي في مدينة ميلانو، ولكن لم نتوصل إلى شيء معه"
وشارك كيليني في 509 مباراة مع البيانكونيري، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 21.