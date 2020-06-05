 كيلليني: كنت قريبا للغاية من الانتقال لريال مدريد ومانشستر سيتي - بوابة الشروق
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كيلليني: كنت قريبا للغاية من الانتقال لريال مدريد ومانشستر سيتي

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:10 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:12 م

اعترف جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس بقربه من مغادرة السيدة العجوز إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي في وقت سابق.

وقال كيليني خلال كتابه الذي يروي خلاله سيرته الذاتية: "كنت على وشك مغادرة يوفنتوس في مناسبتين في 2010 و 2011".

وأضاف: "في المرة الأولى كنت قريب من ريال مدريد، والثانية لمانشستر سيتي كنت قريبًا جدًا من الفريق الإسباني"

وتابع: "تحدث وكيل أعمالي إلى مسؤول حقيقي في الريال، لكن مورينيو وصل للتو وطالب بشراء مواطنه ريكاردو كارفالهو".

وواصل صاحب الـ35 عامًا: "في المرة الثانية قابلت مسؤول تنفيذي في مانشستر سيتي في مدينة ميلانو، ولكن لم نتوصل إلى شيء معه"

وشارك كيليني في 509 مباراة مع البيانكونيري، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 21.

 

 


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