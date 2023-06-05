أبو الغيط يبحث مع الرئيس الموريتاني الإعداد للقمة العربية التنموية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقر جامعة الدول العربية، وعقب اللقاء حرص الرئيس الموريتاني على إلقاء كلمة أمام المندوبين الدائمين.

ورحب أبو الغيط بالرئيس الموريتاني، مشيرا إلى أبرز ما تضمنه اللقاء من تناول وبحث لأهم القضايا الإقليمية المهمة، أيضا الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في موريتانيا في نوفمبر المقبل، بالإضافة لمناقشة أوضاع الجامعة العربية ومسئوليتها.

كما حرص السفير محمد عرفي، المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، على التأكيد على ثقة مصر في نجاح القمة التنموية المقبلة في موريتانيا، مشيدًا بحرص موريتانيا للارتقاء بالعمل التنموي العربي المشترك في جميع المجالات الحيوية؛ تعزيزا لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن شكره لحسن اللقاء من قبل الأمين العام للجامعة العربية والمندوبين الدائمين في بيت العرب الوحيد.

وتناول خلال كلمته أبرز التحديات العربية والإقليمية، التي تحتم التنسيق بين الدول العربية، قائلا: "لابد أن انتهز هذه الفرصة للإشادة بكل ما حققته الجامعة العربية في هذا السياق من جهود بذلتها وتبذلها في سبيل تطوير آلية العمل العربي المشترك".

وأشار في السياق ذاته إلى ترابط الدول العربية تاريخيا وعقائديا، في ضوء المصير المشترك، الذي يجمع بين دول المنطقة العربية، مؤكدا أنه لاغنى عن تطوير العمل العربي الفعال لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع البلدان العربية والتأسيس للتنمية المستدامة.

كما ذكر أن أول خطوة لتحقيق هذا تكمن في إسكات صوت السلاح في الدول العربية، ومساندة جميع الدول الهادفة لوقف النزاع سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا لضمان حق شعوبها في الأمن والاستقرار.

كما أكد تأييد موريتانيا للقضية الفلسطينية وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية.

وفي الختام، أعرب الرئيس الموريتاني، عن تطلعه أن تكون الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها في 6 و7 نوفمبر المقبل، محطة متميزة للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.