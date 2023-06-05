التدفق القياسي للمهاجرين يتصدر محادثات رئيسة وزراء إيطاليا في تونس الثلاثاء

تصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى تونس غدا الثلاثاء، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت تتصدر فيه أزمة الهجرة غير النظامية المحادثات بين البلدين.

وستجري ميلوني، محادثات مع الرئيس سعيد، وفقا لما أفاد به مصدر من الخارجية التونسية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، حيث من المتوقع أن تشمل المحادثات سبل الدعم الايطالي لتونس في أزمتها الاقتصادية، وكبح التدفقات القياسية هذا العام لموجات الهجرة غير النظامية عبر سواحلها.

وتأتي زيارة ميلوني، بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي.

وتضغط روما، داخل دوائر الاتحاد الأوروبي؛ لتقديم مساعدات عاجلة لتونس، لمنع انهيار اقتصادي محتمل، بجانب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لتسريع قرض معلق بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وتقدر إيطاليا عدد من وصلوا إلى سواحلها أو حاولوا عبور البحر المتوسط من تونسيين وجنسيات أخرى انطلاقا من السواحل التونسية، بنحو 44 ألفا، وهذا خلال العام الجاري وحتى الثاني من مايو الماضي.