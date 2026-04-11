وكالة تسنيم الإيرانية: أطماع أمريكية تعرقل التقدم في مفاوضات إسلام آباد

تحدثت وكالة تسنيم عما سمتها أطماع الفريق الأمريكي بعد الدخول في مرحلة تبادل النصوص في مفاوضات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرًا إلى خلاف جدي بشأن مضيق هرمز.

وقالت الوكالة: «بينما كان الطرفان قد تقدما إلى مرحلة تبادل النصوص للتوصل إلى إطار عمل مشترك للمفاوضات، وذلك عقب إجراء محادثات خبراء وجهاً لوجه بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد، قام الوفد الأمريكي بعرقلة تقدم العملية من خلال أطماعه المعتادة».

وأضافت أن المشاورات لا تزال مستمرة، وذكرت أن إيران تصر على الحفاظ على مكتسباتها العسكرية وتؤكد على ضرورة تأمين حقوق الشعب الإيراني.

ونوهت بأن موضوع مضيق هرمز لايزال هو أحد القضايا التي تواجه خلافًا جديًّا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة تسنيم بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مشيرة إلى أن السيطرة الإيرانية الكاملة شرط أساسي في المفاوضات.

وقالت الوكالة، إنه مع المفاوضات الجارية اليوم بين إيران وأمريكا في باكستان، تبرز السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز كأحد الشروط العشرة التي وضعتها طهران، مؤكدة أن السيادة على المضيق ستبقى بيدها، ولن يُسمح لأي سفينة بالعبور دون إذن مسبق.