التلفزيون الإيراني: الوفد الأمريكي في مفاوضات إسلام آباد قدم مطالب مبالغا فيها

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، بأن فريق التفاوض الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد مع إيران قدم مطالب "مبالغًا فيها".

وقال التلفزيون: "عُقدت جولتان من المحادثات بين فريقي التفاوض، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة الليلة. لدى الوفد الأمريكي مطالب مبالغ فيها".

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وكالة "تسنيم" عما وصفته بأطماع الفريق الأمريكي بعد الدخول في مرحلة تبادل النصوص ضمن مفاوضات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مشيرة إلى وجود خلاف جدي بشأن مضيق هرمز.

وقالت الوكالة: «بينما كان الطرفان قد تقدما إلى مرحلة تبادل النصوص للتوصل إلى إطار عمل مشترك للمفاوضات، وذلك عقب إجراء محادثات خبراء وجهًا لوجه بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد، قام الوفد الأمريكي بعرقلة تقدم العملية من خلال أطماعه المعتادة».

وأضافت أن المشاورات لا تزال مستمرة، مؤكدة أن إيران تصر على الحفاظ على مكتسباتها العسكرية وتشدد على ضرورة تأمين حقوق الشعب الإيراني.

وأشارت إلى أن ملف مضيق هرمز لا يزال أحد أبرز القضايا التي تشهد خلافًا جديًا بين الطرفين.